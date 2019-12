Nord Macedonia: ministro Difesa Sekerinska, nessun rischio per adesione Nato

- Il governo della Macedonia del Nord è pronto a tutto per non consentire che l'adesione alla Nato venga messa a rischio. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa macedone Radmila Sekerinska, dopo l'incontro con il presidente Stevo Pendarovski e il capo di Stato maggiore dell'Esercito Vasko Gurchinovski. La riunione è stata finalizzata a illustrare lo stato di prontezza al combattimento dell'esercito macedone. Sekerinska, parlando ai giornalisti al termine della riunione, ha dichiarato che il parlamento di Skopje prenderà una decisione sulle elezioni anticipate ma "non sta scomparendo" e può pertanto compiere gli ultimi passi necessari per il completamento dell'adesione del paese alla Nato. (segue) (Mas)