Puglia: presentato programma regionale di iniziative per il capodanno

- Presentato oggi alla Regione Puglia il programma delle "Festività Natalizie e Capodanni in Puglia". All'incontro c'erano il presidente della Regione Puglia presidente Michele Emiliano, l'assessore regionale all'industria turistica e culturale, Loredana Capone, i sindaci di Bari, Antonio Decaro, di Taranto, Rinaldo Melucci, di Brindisi, Riccardo Rossi, di Lecce, Carlo Salvemini e di Trani, Amedeo Bottaro. Emiliano ha dichiarato: "Per il presidente Emiliano "i sindaci e i rappresentanti di queste grandi città sono la mia forza e il mio orgoglio. Fare insieme i capodanni al plurale e darci una mano l'un l'altro, significa destagionalizzare il turismo, significa riempire gli alberghi e soprattutto significa applicare un metodo comune. I sindaci ci sono, la Regione c'è, lavoriamo insieme anche con quelli che non sono dalla nostra parte politica ma sanno che la Regione è dalla loro parte per principio e statuto: è una questione istituzionale. Abbiamo anche la fortuna di volerci bene e di avere creato una nuova classe dirigente della Puglia che è in grado di lavorare in armonia. Questa è un'assicurazione sul futuro della Puglia". (segue) (Ren)