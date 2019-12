Puglia: presentato programma regionale di iniziative per il capodanno (2)

- L'assessore regionale Capone ha spiegato: "PugliaPromozione e i Comuni hanno stipulato un accordo di collaborazione pubblico-pubblico per la comunicazione e promozione degli eventi con il claim "Festività Natalizie e Capodanni in Puglia", nell'ottica di una offerta turistica comune per i giorni delle festività che culmineranno con il capodanno e durante i quali è possibile godere fuori stagione in particolare il paesaggio della Puglia con la sua arte e la sua cultura, nonché con le sue prelibatezze enogastronomiche" Quindi Capone ha aggiunto: "Si tratta di eventi che possono contribuire a rafforzare le motivazioni di viaggio verso la destinazione Puglia del visitatore e turista last-minute, oltre che occasione di ulteriore animazione del territorio per chi ha scelto di soggiornare in Puglia per le celebrazioni di fine anno. Senza contare gli stessi pugliesi che potranno essere maggiormente coinvolti. L'obiettivo é quello di produrre ulteriori positive ricadute sul territorio in termini di attrattività turistica, utilizzando per la diffusione delle iniziative tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione on e off line compresi i canali social". (Ren)