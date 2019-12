Nord Macedonia: presidente Pendarovski, aumento record in fondi per difesa

- L'esercito della Macedonia del Nord si trova in condizioni ottime rispetto alla situazione di solo pochi anni fa. Lo ha detto il presidente macedone Stevo Pendarovski. Secondo il capo dello Stato, questo è dovuto non solo al consistente aumento del bilancio per il settore, arrivato a 160 milioni di euro per il 2020, "un record dalla nostra indipendenza", ma anche alla capacità professionale dei militari macedoni ed alla prossima adesione alla Nato. "Tutti i compiti previsti per il 2019 sono stati adempiuti", ha osservato il presidente. (Mas)