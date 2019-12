Turchia: presentate prime auto progettate interamente da industria locale

- Sono state presentate oggi le prime auto progettate e prodotte interamente in Turchia, un Suv e una berlina. Lo riferisce il quotidiano “Daily Sabah”. I due modelli sono stati presentati a Kocaeli, a est di Istanbul, da Gurcan Karakas, amministratore delegato del gruppo Togg. Il Suv elettrico avrà due configurazioni di motore, da 200 e 400 cavalli, con quest’ultima versione in grado di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in 4,8 secondi. Il veicolo avrà una batteria al litio prodotta in Turchia e ricaricabile all’80 per cento in meno di 30 minuti. Alla cerimonia è intervenuto anche il presidente Recep Tayyip Erdogan. “Oggi – ha detto – stiamo assistendo a una giornata storica per la realizzazione di un sogno coltivato per 60 anni. Non abbiamo bisogno del permesso di nessuno, abbiamo tutte le competenze tecniche che servono”. Il capo dello Stato ha sottolineato il ruolo dei cento ingegneri turchi impiegati nel progetto e ha promesso che saranno respinti tutti i tentativi di impedire alla Turchia di produrre localmente le proprie auto. (segue) (Tua)