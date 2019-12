Turchia: presentate prime auto progettate interamente da industria locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ankara aveva già cercato di sviluppare un proprio modello di automobile nel 1961, la Devrim (Rivoluzione), ma il progetto non ha mai superato la fase di prototipo. “La Turchia non è solo un mercato per le nuove tecnologie, ma è diventato un paese in grado di sviluppare, produrre ed esportare in tutto il mondo”, ha affermato Erdogan. La fabbrica nella quale saranno prodotte le nuove auto sarà aperta nel distretto di Gemlik, nella provincia nord-occidentale di Bursa. I modelli presentati oggi erano in rosso e bianco, i colori della bandiera nazionale turca. La Togg è stata formata dai cinque maggiori gruppi industriali turchi nel novembre del 2017 e dovrebbe avviare la produzione nel 2021, lanciando le nuove auto nella prima metà dell’anno successivo. (Tua)