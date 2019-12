Ucraina: governo adotta decreta per semplificare pratiche di cittadinanza a volontari stranieri

- Il Consiglio dei ministri ucraino ha approvato un decreto che semplifica la procedura per i volontari stranieri che intendono arruolarsi per difendere “la sovranità e l'integrità territoriale” del paese per poi acquisire la cittadinanza. "In precedenza, i volontari di altri paesi non avevano il permesso di ottenere un permesso di soggiorno in Ucraina, che è il primo passo per ottenere la cittadinanza. Ora il governo ha approvato il meccanismo pertinente", ha scritto il primo ministro ucraino Oleksiy Honcharuk su Telegram al termine della riunione di governo. Il premier di Kiev ha sottolineato come la decisione semplifichi la procedura di presentazione delle domande di cittadinanza. La decisione finale sulla concessione della cittadinanza dovrà in ogni caso essere presa in conformità con la legislazione ucraina. In precedenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha controfirmato il decreto legge sulla modifica di alcuni atti legislativi in merito alla fornitura di status e garanzie sociali a determinati individui tra i partecipanti ad operazioni antiterrorismo, che prevede la concessione dello status di combattente a coloro che si offrono come volontari.(Res)