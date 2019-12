Bullismo: Ronzulli (FI), su bottigliata in testa a disabile, epidosio doppiamente allarmante

- "Il filmato dell'orrore nel quale si vede un ragazzo con una disabilità colpito da una bottigliata in testa è due volte allarmante", scrive in una nota, la presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza, Licia Ronzulli (FI). "Sconvolge che un ragazzo si sia reso protagonista di una tale violenza nei confronti di una persona indifesa con questa leggerezza e sconvolge allo stesso modo che qualcuno abbia avuto il coraggio di caricare questo video sui social e molti altri di condividerlo, come se fosse una bravata divertente. Al contrario, quello immortalato nel video - aggiunge Ronzulli - è un reato grave e quanti lo hanno condiviso sono complici di un atto di bullismo, tramutato in cyberbullismo, che incitano e fomentano questi episodi. E' il fallimento del contrasto a questi fenomeni il cui primo tassello è la prevenzione. A tutti i ragazzi deve essere infatti chiaro che queste azioni non c'è nulla di divertente e che plaudire a chi li compie significa fomentare un leader negativo che pensa di essere un 'figo', come amano farsi chiamare, postando una violenza ai danni di un disabile. Questo bullo va aiutato perché è anch'egli affetto da un malessere e non va certo osannato".(Com)