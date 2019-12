Messico: Lopez Obrador, risparmi da quasi 11 miliardi di euro da lotta a corruzione

- I meccanismi messi in campo dal governo messicano per contrastare la corruzione assicurano risparmi fino a 230 miliardi di pesos, l'equivalente di poco meno di undici miliardi di euro. Lo ha detto il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, segnalando che i risparmi serviranno in primo luogo a finanziare alcune delle opere infrastrutturali considerate strategiche dall'esecutivo, per il 2020: il "Treno Maya", l'aeroporto di Santa Lucia e lo sviluppo del corridoio dell'Istmo. "L'obiettivo principale del governo è mettere fine alla corruzione e una delle forme piu efficaci è quella di seguire le tracce del denaro", ha detto il presidente ricordando anche il valore "dell'austerità" nell'esercizio della politica come strumento per garantire risparmi alle casse pubbliche. "Niente ha fatto più danni che la disonestà dei governanti", ha detto il presidente ricordando che sotto il suo governo, la corruzione è divenuta grazie a una legge oggetto di un reato "grave". (segue) (Mec)