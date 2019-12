Messico: Lopez Obrador, risparmi da quasi 11 miliardi di euro da lotta a corruzione (2)

- A ottobre, il parlamento ha approvato la "Legge di austerità repubblicana", provvedimento che stabilisce i lineamenti "per il comportamento austero e probo dei dipendenti pubblici". La legge stabilisce tra le altre cose che un funzionario pubblico di alto livello che abbandona l'incarico dovrà attendere almeno dieci anni prima di poter passare a lavorare per imprese private nelle quali possono utilizzare informazioni privilegiate. Una norma presentata come forte disincentivo alla corruzione, ma che le opposizioni avvertono essere in contrasto con i diritti fondamentali sul lavoro fissati in Costituzione. (segue) (Mec)