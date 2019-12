Messico: Lopez Obrador, risparmi da quasi 11 miliardi di euro da lotta a corruzione (5)

- Si parla quindi dell'ampliamento dell'aeroporto militare di Santa Lucia, progetto chiave per riorientare il traffico aereo civile del paese. Il flusso, che si stima in grande crescita verrà assorbito anche dall'aeroporto di Toluca e dall'aeroporto internazionale di Città del Messico (Aicm). Il progetto nasce all'indomani della chiusura dei cantieri del nuovo aeroporto internazionale di Città del Messico (Naim), ambiziosa opera voluta dall'ex presidente Enrique Pena Nieto, ma interrotta - non senza polemiche - per i costi ritenuti faraonici, il possibile impatto ambientale e i sospetti di eventuali trame di corruzione. (segue) (Mec)