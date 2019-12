Messico: Lopez Obrador, risparmi da quasi 11 miliardi di euro da lotta a corruzione (6)

- Tra i progetti c'è anche lo sviluppo di un nuovo corridoio "economico e commerciale" nell'Istmo di Tehuantepec, la striscia di terra in cui minore è la distanza tra gli oceani Atlantico e Pacifico. Un corridoio di 300 chilometri da attrezzare al meglio per "facilitare il trasporto di mercanzia tra i paesi dell'Asia e la costa est degli Stati Uniti": in pratica, verrà realizzata una linea ferroviaria per il trasporto merci, "si risistemerà a strada esistente, si rimetteranno in funzione i porti di Salina Cruz (la struttura sul pacifico non lontana da una raffineria della Compagnia energetica nazionale Pemex) e di Coatzacoalcos, si sfrutterà il petrolio, il gas, l'acqua, il vento e l'elettricità della regione e si installeranno fabbriche per assemblare componenti e produrre manufatti". (Mec)