Puglia: ecco il programma delle iniziative per le festività

- Ecco il calendario di eventi per il periodo delle festività in Puglia che è stato presentato questa mattina dal presidente della Regione Michele Emiliano, insieme all'assessore regionale Loredana Capone e ai sindaci di Bari, Taranto, Trani, Lecce e Brindisi. Proprio a Brindisi, come è stato reso noto in un comunicato le iniziative si terranno principalmente nel centro storico, tra allestimenti, spettacoli, solidarietà, animazione per bambini, concerti, teatro e family show, raccolte in un calendario unico. Fino al 6 gennaio ogni angolo del centro della città – in particolare la chiesa di San Paolo Eremita, le piazze che confinano con la cintura del lungomare, il Nuovo Teatro Verdi - sarà animato da canti, musica, danze, arti circensi, suoni della devozione, animazione per bambini, nel segno della tradizione e dell'innovazione. Il calendario delle iniziative natalizie organizzate dal Comune di Foggia si articolerà in attività che vertono su manifestazioni culturali, sull'evocazione di tradizioni ed abitudini che hanno radici nei secoli, su stili di vita e spettacoli dal vivo. Tutte le attività realizzate nel periodo natalizio strizzano l'occhio ai cittadini foggiani ma anche ai turisti trasformandoli in cittadini temporanei. "Natale che spettacolo" sarà il nome programma di attività e di spettacoli che organizza il Comune di Lecce, una ricca rassegna di appuntamenti nel borgo barocco - Piazza Sant'Oronzo, Piazza G. Libertini, Piazza Duomo, Castello Carlo V, palazzi e vie del centro storico: concerti, "Cortili Aperti a Natale", "Zampognari e Ciaramelle", giocolieri, acrobati, trampolieri, visite accompagnate a cura del Fai alle Mura Urbiche, animazione per bambini, "XIX Mostra del Presepio", "Natale al Museo" e "Capodanno dei popoli" . "MaMi – Mari e Miti" sarà Il progetto del Comune di Taranto che intende collegarsi a due elementi fondamentali della cultura tarantina: il legame con il mare che non ha un valore esclusivamente economico ma impregna da sempre la cultura e le tradizioni popolari della Città e i Miti che rappresentano invece il richiamo alla millenaria storia di Taranto e della Magna Grecia. (segue) (Ren)