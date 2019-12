Libia: portavoce Haftar annuncia “sorprese” per le prossime ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ha il pieno controllo delle strade che portano al centro di Tripoli e le prossime ore potrebbero portare “sorprese” per tutti i libici. Lo ha dichiarato all’emittente satellitare “al Arabiya” il portavoce dell’Lna, Ahmed al Mismari, secondo cui “la battaglia per Tripoli va avanti”. L’Lna ha fatto anche sapere in un comunicato di aver preso il controllo del vecchio aeroporto internazionale Tarek al Matar e della base militare di Naqliya. L’esercito “sta avanzando dopo violenti scontri sulle strade che portano al centro della capitale. Il Governo di accordo nazionale (Gna) si è ritirato lasciando corpi senza vita sulla strada verso l’aeroporto di Tripoli”, si legge nel comunicato. “Al Arabiya” ha sentito anche il generale Khalid al Mahjoub, secondo cui le forze di Haftar hanno arrestato diversi membri delle milizie del Gna a Tripoli e hanno ormai assicurato il controllo di tutte le principali arterie stradali verso la capitale. A partire dallo scorso 12 dicembre si è intensificata l’offensiva avviata ad aprile dal generale Haftar su Tripoli. Ieri il capo del Gna, Fayez al Sarraj, ha annunciato di aver richiesto formalmente alla Turchia assistenza militare “aerea, di terra e di mare” per scongiurare la presa della capitale da parte dell’Lna. Secondo al Mismari, dall’inizio dell’offensiva sono stati uccisi 940 uomini delle milizie legate al governo riconosciuto dalle Nazioni Unite.(Lit)