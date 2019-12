Calabria: Aiello (M5s), firmata candidatura, inizia campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi con la firma della mia candidatura, inizia di fatto la campagna elettorale e tra poco sarò a Camigliatello (Cs) per parlare di ambiente e sviluppo sostenibile con il ministro Costa". Lo ha scritto su Facebook Francesco Aiello, candidato presidente della Regione Calabria per il Movimento 5 stelle. Oggi è stata depositata la lista e la firma della candidatura avvierà, di fatto, la fase della campagna elettorale. Sui social, Aiello ha scritto: "Con il ministro cercheremo di evidenziare i vincoli ma soprattutto le potenzialità di un territorio che ha fame di sviluppo e che vorrei riportare al centro del dibattito. L'obiettivo è quello di spersonalizzare la campagna elettorale cercando di mettere in evidenza quelle che sono le questioni chiave del sottosviluppo della nostra regione". E quindi ha citato le parole d'ordine e subito dopo lanciato la sfida elettorale: "A partire dal perché la Calabria è in declino e cosa dovremo fare per tentare di recuperare in crescita e sviluppo.La lista del Movimento 5 stelle è quella scaturita dall'esito della consultazione sulla piattaforma Rousseau, mentre la lista civica accoglie la rappresentanza del territorio con profili che provengono dalla società civile e che apportano un contributo sia in termini di capitale reputazionale acquisito nel tempo, sia in termini di capacità analitica di proporre soluzioni dai luoghi dai quali provengono". (Ren)