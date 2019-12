Siria: offensiva su Idlib, leader opposizione fa appello alla comunità internazionale

- Il governatorato di Idlib, nel nord-ovest della Siria, è ormai “un’area disastrata” e la comunità internazionale ha il dovere di aiutare milioni di civili costretti a lasciare le proprie case. È l’appello lanciato oggi a Istanbul da Nasr Hariri, leader dell’opposizione siriana, dopo due settimane di intensi bombardamenti sull’ultimo quadrante del paese ancora sotto il controllo dei ribelli. A Idlib vivono circa tre milioni di civili e le Nazioni Unite hanno già in più occasioni avvertito che è in crescita il rischio di una catastrofe umanitaria al confine con la Turchia. “La comunità internazionale dovrebbe stare in massima allerta perché quello che sta accadendo in Siria è una catastrofe. Quella di Idlib è una zona disastrata e dovrebbe essere trattata come tale”, ha affermato Hariri, che guida l’Alta commissione per i negoziati e che chiede un cessate il fuoco permanente e non una fragile tregua. Secondo il leader dell’opposizione siriana, la comunità internazionale dovrebbe per lo meno inviare assistenza umanitaria per permettere ai civili di superare l’inverno. (segue) (Res)