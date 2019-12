I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: appalti in costruzione Diga rinascita, 50 persone rinviate a giudizio per corruzione - Un totale di 50 persone sono state rinviate a giudizio in relazione a sospette pratiche di corruzione nelle operazioni di deforestazione nei terreni nei quali sorgerà la Grande diga della rinascita etiope (Gerd). È quanto riferisce l’agenzia di stampa etiope “Ena”, secondo cui tra gli individui indagati figurano l'ex amministratore delegato della compagnia Etiopian Electric Power, Azeb Asnake, e l'ex vicedirettore generale della Metals Engineering Corporation (Metec), Mulu Woldegebriel. Quest’ultimo ha rassegnato le dimissioni nell'agosto 2018. Nello stesso anno l’ex direttore generale di Metec, Kinfe Dagnew, è stato arrestato mentre cercava di fuggire nel vicino Sudan. In precedenza un totale di 28 dipendenti di Metec erano stati arrestati con l’accusa di corruzione in relazione a un appalto di oltre due miliardi di dollari assegnato senza procedure di gara ufficiali tra il 2011 e il 2017. In seguito all’inchiesta, nell’agosto 2018 il governo etiope aveva rescisso il suo contratto con la compagnia Metec per la realizzazione della Gerd. Gli arresti sono avvenuti nell’ambito di un’inchiesta più ampia che ha coinvolto un totale di 63 persone, di cui 36 funzionari del Servizio nazionale di intelligence e sicurezza (Niss) accusati di violazione dei diritti umani. Tra gli arrestati c’è anche l’ex capo del Niss, Getachew Assefa. (segue) (Res)