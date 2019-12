I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Nigeria: Stato islamico pubblica video con uccisione di 11 ostaggi cristiani - Lo Stato islamico in Africa occidentale (Iswap) ha pubblicato un nuovo video in cui si mostra l'uccisione di 11 ostaggi cristiani in Nigeria. Nel video, pubblicato dall’agenzia di propaganda “Amaq” e della durata di 56 secondi, i miliziani affermano che l’uccisione rappresenta una rappresaglia per “vendicare” la morte di Abu Bakr al Baghdadi, il fondatore dello Stato islamico ucciso durante un raid statunitense in Siria lo scorso mese di ottobre. Nel filmato, girato il giorno di Natale, non vengono forniti dettagli sulle vittime se non che si siano tutte di sesso maschile e che siano state “catturate nelle ultime settimane” nello stato nord-orientale di Borno. Lo stato di Borno e tutta l’area della Nigeria nord-orientale sono teatro di frequenti attacchi condotti dallo Stato islamico dell’Africa occidentale (Iswap) e dalla fazione rivale Boko Haram che dall’inizio della sua insurrezione, nel 2009, ha provocato oltre 30 mila vittime e costretto circa 2,6 milioni di persone ad abbandonare le loro abitazioni. Nonostante la contro-offensiva lanciata dalle forze militari della regione il gruppo continua a condurre attacchi, prendendo di mira soprattutto i civili. (Res)