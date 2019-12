I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia-Montenegro: presidente Vucic, auspico tutela patrimonio sacro - il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha auspicato che il patrimonio sacro della Chiesa serba ortodossa in Montenegro "sia tutelato" dopo l'approvazione della legge sulle libertà religiose da parte del parlamento di Podgorica. Secondo l'emittente "Rts", Vucic ha espresso "preoccupazione per la situazione" in Montenegro alla luce dell'approvazione della legge che consente allo Stato di nazionalizzare alcune proprietà della Chiesa serba ortodossa nel paese. "Posso esprimere la nostra preoccupazione e la speranza che i luoghi sacri della nostra chiesa vengano tutelati. Noi, in linea con le possibilità della diplomazia, tuteleremo i nostri diritti e terremo conto dei nostri obblighi senza violare i diritti dei rispettivi paesi, e cercheremo di aiutare la nostra popolazione e la nostra Chiesa", ha detto Vucic. (segue) (Res)