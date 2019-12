I fatti del giorno - Balcani (5)

- Difesa: Grecia pagherà quasi 250 milioni di euro a Lockheed Martin per aggiornamento F-16 - La Grecia pagherà circa 249,66 milioni di euro (279 milioni di dollari) alla Lockheed Martin per il sistema di aggiornamento di 85 caccia F-16 in dotazione all’Aeronautica militare di Atene. Secondo quanto riferito oggi dall'agenzia di stampa “Ana-Mpa”, l'accordo sulla forniture e le informazioni di sicurezza (Ssi) sarebbe stato firmato lo scorso 24 dicembre tra la Direzione generale per gli investimenti e gli armamenti della difesa (Gddia) di Atene e la società statunitense. L'accordo è stato recentemente approvato dal Parlamento greco. L'aggiornamento, che amplierà la capacità operativa degli F-16 greci, dovrebbe essere completato entro il 2027. (Res)