I fatti del giorno – Europa orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: presidente Zelensky rimuove da incarico direttore dell’Sbi Truba - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso dall’incarico il direttore dell’Ufficio statale per le indagini dell'Ucraina (Sbi), Roman Truba. A prendere il posto di Truba, sarà Iryna Venediktova, secondo quanto reso noto dalla stessa presidenza di Kiev. Il decreto del capo dello Stato arriva dopo che il parlamento di Kiev (Verkhovna Rada) ha approvato lo scorso 3 dicembre una proposta di legge per emendare alcuni passaggi normativi in modo da semplificare il lavoro dell'Ufficio. Secondo il progetto di legge, infatti, il direttore dell'Sbi e la sua squadra sarebbero stati licenziati a favore di una selezione più competitiva per gli incarichi pubblici, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Unian”. Infatti i nuovi dirigenti saranno selezioni da una commissione composta da tre rappresentanti del parlamento e altrettanti della presidenza e del governo. (segue) (Res)