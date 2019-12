I fatti del giorno – Europa orientale (5)

- Difesa: Russia, sistema missilistico Avangard ufficialmente operativo - Il nuovo sistema missilistico strategico russo Avangard è entrato ufficialmente in funzione ed è pronto per essere dispiegato sul campo. Lo si apprende da una nota del ministero della Difesa russo, in cui si aggiunge che il capo del dicastero, Sergej Shoigu, ha confermato la notizia al presidente Vladimir Putin. “Come affermato anche dal ministro, il sistema Avangard è stato dichiarato pienamente operativo alle ore 10 locali di venerdì 27 dicembre”, si legge nella nota. (Res)