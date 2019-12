I fatti del giorno - Medio Oriente

- Turchia: ex vicepremier Babacan pronto ad annunciare nuovo partito - L’ex vicepremier turco Ali Babacan sarebbe pronto ad annunciare una nuova forza politica liberale che garantisca un’alternativa al Partito giustizia e sviluppo (Akp) del presidente Recep Tayyip Erdogan, al potere dal 2002. Lo sostiene il quotidiano “Ahval”. Il nuovo partito dovrebbe essere presentato nella seconda metà di gennaio dopo mesi di preparativi e l’iniziativa dovrebbe incontrare il sostegno di diversi ex sindaci, deputati e imprenditori. Per l’appuntamento sono state istituite 24 commissioni incaricate di disegnare nuove politiche su sistema giudiziario, economia, cultura, emancipazione delle donne e ambiente. Secondo un ex parlamentare dell’Akp che appoggia il progetto, l’obiettivo è di ripristinare democrazia e stato di diritto in costante contatto con i cittadini. Il nuovo partito dovrebbe essere costruito sulla base di “competenza e produttività” e dovrebbe concentrarsi in particolare sui problemi dei giovani, a partire da disoccupazione e istruzione. “La necessità è di cambiare l’agenda, perché il vero problema del paese è la disoccupazione. Questo progetto va discusso con una democrazia partecipativa. Abbiamo bisogno di investimenti per l’industria e la tecnologia”, ha dichiarato ieri l’ex vicepremier in un’intervista al portale web “T24”. Babacan ha lasciato quest’anno l’Akp così come l’ex premier Ahmet Davutoglu, che ha formato il nuovo Partito del futuro, altra forza politica di tendenza conservatrice. A differenza di quest’ultimo, tuttavia, il progetto di Babacan si baserebbe “su un approccio a lungo termine” e vorrebbe evitare attacchi diretti a Erdogan. Molti osservatori considerano Babacan uno dei principali fautori dei successi economici dell’Akp durante i primi dieci anni al potere. Il politico sarebbe inoltre fautore di una linea più morbida nei confronti del leader curdo del Partito democratico dei popoli (Hdp), Selahattin Demirtas, attualmente in carcere. “Tanto più si è aperti verso la linea politica che Demirtas rappresenta, tanto meglio è per la Turchia”, ha affermato Babacan ieri. (segue) (Res)