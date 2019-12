I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Israele: Netanyahu vince le primarie del Likud e ringrazia Trump - Il premier uscente d’Israele Benjamin Netanyahu ha definito questa mattina “ampia e definitiva” la sua vittoria alle primarie di ieri del partito Likud e ha ringraziato il presidente statunitense Donald Trump per aver sostenuto la decisione del governo di riconoscere la sovranità israeliana sugli insediamenti ebraici in Cisgiordania. Lo riporta il quotidiano online “Times of Israel”. Rivolgendosi ai suoi sostenitori dopo aver sconfitto il rivale Gideon Sa’ar con oltre il 70 per cento dei voti, Netanyahu ha dichiarato che la sua vittoria esprime “piena fiducia nel nostro percorso”. “La maggior parte delle persone sostiene la destra e me come primo ministro”, ha affermato il premier uscente riferendosi in particolare alle elezioni che avranno luogo il prossimo 2 marzo, le terze consultazioni consecutive nel giro di un anno dopo che a seguito dei due precedenti scrutini le forze politiche non sono state in grado di produrre una maggioranza di governo. (segue) (Res)