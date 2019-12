I fatti del giorno - Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco-Italia: Amendola a Rabat, incontro con ministro Esteri Bourita - Il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola si è recato oggi in visita in Marocco con l’obiettivo di “rafforzare i rapporti bilaterali e la politica europea nel Mediterraneo”. Lo ha reso noto lo stesso ministro in un messaggio su Twitter. Nel corso della visita, Amendola è stato ricevuto dal ministro degli Affari esteri di Rabat, Nasser Bourita. La visita di Amendola fa seguito a quella condotta lo scorso primo novembre in Marocco dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. (segue) (Res)