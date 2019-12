I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: presidente parlamento Tobruk a Cipro per discutere memorandum intesa tra Gna e Turchia - Il presidente della Camera dei rappresentanti libica con sede a Tobruk, Aguila Saleh (che guida i deputati vicini al generale Khalifa Haftar), è giunto oggi in visita a Cipro per discutere con le autorità di Nicosia i contestati memorandum d’intesa siglati lo scorso 27 novembre dal premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, e dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan sulla demarcazione dei confini marittimi e sulla cooperazione militare. Nella sua visita a Nicosia, Saleh è stato accompagnato da una delegazione composta da deputati del parlamento di Tobruk, esponenti dell'Esercito nazionale libico (Lna), tra cui il capo di Stato maggiore della Marina militare Farj al Mahdawi, e da membri del governo non riconosciuto di Al Baida. La visita giunge su invito ufficiale delle autorità di Cipro e avviene a poche ore dalla richiesta di sostegno militare fatta dal governo di Tripoli alla Turchia. (segue) (Res)