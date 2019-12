I fatti del giorno - Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto-Russia: Libia, nucleare e ripristino voli al centro conversazione tra Al Sisi e Putin - La crisi in corso in Libia, la costruzione della centrale nucleare di Dabaa e il completo ripristino dei voli diretti tra Russia ed Egitto sono stati gli argomenti al centro della conversazione telefonica tra il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi e l’omologo russo Vladimir Putin. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa della presidenza egiziana, durante il colloquio i due capi di Stato hanno affrontato alcuni aspetti rilevanti della cooperazione bilaterale, tra cui la realizzazione della prima centrale nucleare dell’Egitto a Dabaa, il pieno ripristino dei collegamenti aerei e la questione libica. Proprio sulla crisi in corso nel paese nordafricano, Al Sisi e Putin hanno confermato il desiderio di un ulteriore coordinamento delle azioni al fine di stabilizzare la situazione in Libia e il sostegno all’iniziativa portata avanti dalla Germania e dalle Nazioni Unite per organizzare una conferenza internazionale volta a far avanzare il processo politico. I due hanno inoltre sottolineato la necessità di combattere le milizie e i gruppi terroristici, ponendo fine agli interventi di attori esterni negli affari interni della Libia. (Res)