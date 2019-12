Namibia: tangenti per assegnazione quote pesca, tribunale nega rilascio per i 6 imputati

- L’Alta corte di Windhoek, in Namibia, ha respinto oggi la richiesta del rilascio su cauzione per i sei imputati nel caso relativo alle presunte tangenti versate a politici della Namibia dall’azienda ittica islandese Samherji. Lo ha reso noto la stessa corte in una nota, secondo cui la domanda non ha soddisfatto i requisiti richiesti per essere accolta a causa del ritardi nella procedura per la richiesta. I sei imputati, tra cui figurano l'ex ministro della Giustizia namibiano Sakeus Shanghala e il ministro della Pesca, Bernardt Esau, sono in custodia da un mese in attesa di processo e sono accusati di aver cospirato per ricevere 100 milioni di dollari namibiani (6,8 milioni di dollari Usa) in tangenti da Samherji per assicurare a quest’ultima un accesso privilegiato alle quote pesca concesse in Namibia. I bonifici sarebbero stati effettuati fra il 2014 ed il 2019 tramite una società di copertura con sede nel paradiso fiscale delle isole Marshall. In relazione alla vicenda, all’inizio di dicembre l’amministratore delegato della società ittica namibiana Fishcor, Mike Nghipunya, è stato sospeso dalle sue funzioni. (Res)