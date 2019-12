Milano: da gennaio piano da oltre 2 milioni per lo sviluppo del Lorenteggio, a partire dal lavoro (2)

- “La misura ha una logica del tutto diversa dal reddito di cittadinanza, che ti dà un’indennità e poi ti condiziona. Noi partiamo dal lavoro: ti diamo i soldi solo se ti inseriamo nel percorso di formazione”, ha spiegato il presidente di Afol Del Conte. Peculiare sarà poi la formazione, personalizzata per ogni candidato, ma soprattutto pensata a partire dalla domanda che viene dal territorio: Afol consulterà le imprese del Lorenteggio e sulla base del loro fabbisogno di competenze formerà i disoccupati che parteciperanno al progetto. Il secondo intervento è orientato alla nascita e allo sviluppo di imprese a impatto sociale nel quartiere e può contare su risorse complessive di 1,2 milioni di euro derivanti dai finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 2020. Il progetto si pone l'obiettivo di sostenere imprese sia profit che non profit capaci di avere un impatto sociale positivo attraverso la creazione di posti di lavoro, la rivitalizzazione socio economica dell'area e l'erogazione di nuovi servizi per rispondere ai bisogni sociali della comunità. L'avviso sarà pubblicato nei primi mesi del 2020 e si rivolgerà sia ad aspiranti imprenditori che a imprese già esistenti con contributi a fondo perduto fino ad un massimo di 100mila euro. "Stiamo provando a consegnare ad ognuno una via il più possibile modellata sulle necessità individuali per agganciare un buon lavoro, che sia dipendente o di natura imprenditoriale, purché parta dalle capacità delle persone, le faccia crescere e ne liberi le energie. Per incidere sulle capacità di sviluppo di un quartiere non basta un'unica azione: la lettura che con le realtà del territorio abbiamo provato a dare di Lorenteggio ci ha suggerito di valorizzare il ricco tessuto sociale e di innestarlo di capacità economica”, ha spiegato l'assessora Tajani. (segue) (Rem)