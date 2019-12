Milano: da gennaio piano da oltre 2 milioni per lo sviluppo del Lorenteggio, a partire dal lavoro (3)

- “Complessivamente su Lorenteggio si muovono 100 milioni di investimento”, ha ricordato l’assessore Rabaiotti, sottolineando come l’impegno del Comune sia incentrato “su tutto quello che si muove intorno alle case popolari, che non sono di nostra proprietà”. Dunque cura di strade, marciapiedi e aree verdi, implementazione dei collegamenti con i mezzi di trasporto pubblici, investimenti sulle scuole con l'efficientamento energetico dell'istituto di via Narcisi e una “forte spinta per il rafforzamento dell’offerta culturale pubblica, a partire dall’edificazione della grande biblioteca di via Odazio”, che - ha spiegato Rabaiotti - “riteniamo possa rappresentare una ragione per andare al Lorenteggio anche se non ci abiti”. “Noi vogliamo fare del Lorenteggio un gioiellino, ma deve diventare un gioiellino per l’intera città”, ha concluso l’assessore. “La rigenerazione urbanistica deve essere anche di tipo sociale, perché l’una non avrebbe senso senza l’altra”, ha osservato l’assessore Bolognini. "In un contesto dove Lorenteggio è stato oggetto di un accordo di programma tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Aler Milano, con un investimento complessivo di oltre 100 milioni di euro per la riqualificazione edilizia e urbana di un intero quartiere - ha proseguito - diventa fondamentale prevedere anche un programma di accompagnamento sociale volto a favorire l'inclusione sociale e lavorativa dei suoi abitanti. Solo così sarà possibile mettere in campo una vera e propria azione di rigenerazione urbana complessiva, che stiamo sperimentando in altri 33 quartieri periferici di alcune grandi città, ma anche in contesti urbani più ridotti della nostra regione, con ottimi risultati". A Milano - ha anticipato Tajani - i quartieri dove l’amministrazione potrebbe in futuro mettere in campo misure analoghe a quelle presentate per il Lorenteggio, sono Corvetto-Mazzini, San Siro e Gallaratese. (Rem)