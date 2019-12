M5s: Paragone, su restituzioni tanti fermi a quota zero, Di Maio fa finta di non vedere?

- Il senatore M5s, Gianluigi Paragone, afferma che sulle mancate restituzioni "tutti sapevano" e Di Maio si limitava ad intervenire quando usciva qualche servizio de "Le Iene". Oggi su Facebook il parlamentare pentastellato denuncia "i nomi di chi non ha restituito nulla o quasi" e che, annuncia, segnalerà ai probiviri. "Acunzo, Aprile, Cappellani, Del Grosso, Dieni, Fioramonti, che lo hanno fatto anche ministro, ma lo sapevano perché su tirendiconto.it c'è l'aggiornamento costante della situazione. Frate, Galizia, Marta Grande che è presidente di Commissione, La Pia, Romano, Vacca, Vallascas, Anastasi, capogruppo nella mia commissione, Industria e Energia - continua ancora Paragone -. Bogo, Ciampolillo, Di Marzio, Di Micco, Giarrusso, Lorefice. Tutta gente ferma a quota zero. Non hanno restituito nulla e allora il capo politico dov'è? Lo sapeva o ha fatto finta di non vedere? E' vero che c'è tempo fino al 31 di gennaio, ma se sei fermo a quota zero forse qualche interrogativo …". Il senatore M5s quindi conclude: "Mi sono rotto le scatole della gente che predica bene e razzola male. Io sono uno dei pochi perfettamente in regola".(Rin)