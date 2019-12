Romania: fonti ufficiali, totale aziende insolventi in calo del 24,44 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero delle aziende insolventi in Romania si è attestato a 5.830 nei primi undici mesi dell’anno, registrando un calo pari al 24,44 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo si apprende da un comunicato dell’Ufficio del registro del commercio nazionale (Onrc). Stando alle informazioni diffuse, il maggior numero di imprese insolventi (1.059) è stato riscontrato a Bucarest, che ha comunque registrato una diminuzione pari al 30,5 per cento rispetto allo scorso anno. Seguono le contee di Bihor, con 486 aziende con un calo pari a 6,72 punti percentuali, e Timis, che con 313 imprese ha registrato una diminuzione pari al 24,04 per cento.(Rob)