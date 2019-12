Capodanno: i consigli della Polizia di Stato su come festeggiare in sicurezza - video

- In vista del Capodanno, anche quest’anno la Polizia di Stato lancia la campagna “Festeggia in sicurezza”. In un video gli agenti del Nucleo Artificieri Antisabotaggio della Questura di Milano spiegano come utilizzare correttamente i fuochi d’artificio. La prima regola è quella di far esplodere solo botti consentiti. Riconoscerli è semplice: devono riportare il marchio “CE” e le istruzioni di sicurezza. Gli artificieri poi spiegano anche il corretto utilizzo: innanzitutto i fuochi non vanno indirizzati verso cose, persone o animali, che per altro non li amano. Dopo l’accensione della miccia, bisogna immediatamente allontanarsi. E se il fuoco non esplode, è pericoloso riprovare ad accenderlo. Anche per questo è bene evitare di toccare i botti che si trovano per strada. (com)