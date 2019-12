Sci: Fontana, Paris campionissimo onora nel modo migliore conquista Olimpiadi 2026

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in una nota commenta la vittoria di Dominik Paris nella discesa libera di Coppa del Mondo disputata oggi in Valtellina, a Bormio. "Dominik Paris si conferma un campionissimo! A Bormio, nella prima delle due discese libere di Coppa del Mondo in programma in Valtellina nel week end, ancora una volta ha conquistato il gradino più alto del podio onorando nel migliore del modo la recente conquista delle Olimpiadi invernali 2026 che vedranno proprio Bormio assoluta protagonista", osserva Fontana, che conclude con un "Grazie Dominik!". (com)