M5s: Paragone su Dadone, ministro e probiviro? Conflitto di interessi

- Il senatore M5s, Gianluigi Paragone, ha attaccato in un video su Facebook il "ministro Fabiana Dadone che è un probiviro che dovrà giudicare me un po' in conflitto di interessi - ha osservato - perché è ministro e secondo me è anche un po' incompatibile perché non puoi far parte del collegio dei probiviri ed essere anche ministro, ma vabbè, quisquilie". E sulle questione delle restituzioni ha aggiunto: "La Dadone è ferma a cinque mensilità". (Rin)