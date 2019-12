M5s: Paragone, Ruocco e Catalfo ferme su restituzioni, si mettano in regola

- Il senatore M5s, Gianluigi Paragone, in un video su Facebook ha elencato tutti coloro che non hanno effettuato le restituzioni al Movimento. "Carla Ruocco che è presidente della commissione Finanze e che vuole andare a fare la presidente della Commissione d'inchiesta sulle banche è ferma - denuncia - soltanto a tre mensilità. Non puoi sorvegliare i conti degli altri e non essere in regola con qualcosa che è identitario rispetto al Movimento. Lo stesso vale - ha aggiunto - per il ministro del Lavoro, la senatrice Nunzia Catalfo, ferma a due mesi. Secondo me è importante che si mettano in regola". (Rin)