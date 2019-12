Spettacoli: dall'8 gennaio al Ridotto del Mercadante di Napoli in scena "Tossine"

- L’attrice e regista Monica Nappo e l’attore e autore Tony Laudadio coopereranno nello spettacolo “Tossine”, un noir sui rapporti di coppia non privo di humor. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, debutterà in prima nazionale al Ridotto del Mercadante mercoledì 8 gennaio, con repliche fino a domenica 19. In scena, interpreti dei tre personaggi della pièce, gli attori Ivan Castiglione (Mesto), Tony Laudadio (Michele), Teresa Saponangelo (Lola). Le scene sono state curate dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli/Cattedra di Scenografia del prof. Luigi Ferrigno; i costumi da Barbara Bessi. (Ren)