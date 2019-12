Montenegro: confermato lo stato di fermo per tre deputati del Fronte democratico

- Tre dei 17 deputati del Fronte democratico (schieramento filo-serbo ortodosso in Montenegro) arrestati questa mattina rimarranno in carcere dopo che è stato confermato lo stato di fermo nei loro confronti, mentre gli altri sono stati rilasciati. Lo ha riferito nel pomeriggio l'emittente "Rtcg". La direzione della polizia ha comunicato che sono stati trattenuti Milun Zogovic, Andrija Mandic e Milan Knezevic e che "il procuratore di stato è stato informato degli eventi". Secondo fonti non ancora ufficiali, 17 deputati del Fronte democratico e altre cinque persone hanno "scatenato il caos" nell'aula parlamentare dopo l'approvazione della discussa legge sulle libertà religiose. Secondo tali fonti, i deputati del Fronte democratico hanno lanciato un mezzo pirotecnico nell'aula e hanno "scatenato una serie di incidenti, tentando di aggredire i deputati della coalizione di maggioranza". (segue) (Mop)