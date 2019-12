Lombardia: raddoppiata in un anno la superficie boschiva certificata, si estende per oltre 70 ettari

- In Lombardia nell'ultimo anno i boschi con certificazione ambientale (ossia riconosciuti a livello internazionale come gestiti in modo sostenibile) sono quasi raddoppiati, passando a coprire da 38.885 a 70.486 ettari, pari all'11 per cento della superficie forestale, contro una media nazionale del nove per cento. Su 24 consorzi sono nove quelli certificati, che detengono il 68,4 per cento della superficie boscata complessivamente conferita. Lo fa sapere una nota di Regione Lombardia, che fa sapere che per proseguire il percorso questo percorso l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (Ersaf) accompagnerà gli altri consorzi, comunità montane e comuni nel percorso di certificazione. "Stiamo spingendo sull'acceleratore - ha dichiarato l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi - per valorizzare questa filiera in Lombardia. Abbiamo i migliori trasformatori di legno al mondo e intendiamo dare valore ulteriore alla materia prima lombarda per sviluppare un'economia circolare sempre più sostenibile a livello ambientale, che limiti i trasporti su gomma e che sappia creare occupazione nelle zone di montagna. Vogliamo aumentare la consapevolezza della qualità del nostro legno per aumentare la redditività dei boschi e rendere la nostra materia prima ancora più interessante per l'industria". (segue) (com)