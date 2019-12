Lombardia: raddoppiata in un anno la superficie boschiva certificata, si estende per oltre 70 ettari (2)

- "In questo anno e mezzo - ha aggiunto Rolfi - abbiamo messo in atto una serie di interventi volti a tutelare il nostro patrimonio boschivo, anche grazie a un bando da 18 milioni di euro per finanziare interventi volti a prevenire incendi e calamità naturali. Questo significa inoltre garantire una efficace regimazione delle acque, ridurre il rischio di erosione e migliorare la conservazione della biodiversità e del paesaggio forestale". Quattro le linee di finanziamento previste: la realizzazione di infrastrutture di supporto alle attività di antincendio boschivo; il miglioramento dei soprassuoli boscati allo scopo di prevenire i rischi di incendio e i rischi di dissesto idrogeologico, mediante lavori di diradamento, asportazione del materiale forestale deperiente; l'acquisto di vasche mobili e attrezzature di strumentazione per il monitoraggio e per la comunicazione finalizzata alla prevenzione e alla lotta agli incendi boschivi e infine la realizzazione o il miglioramento di sistemazioni idraulico-forestali, quali opere di regimazione idraulica, di stabilizzazione dei versanti in frana, di riassetto idrogeologico. (com)