Croazia: ministri Finanze Maric, ripristino rating finanziario il più grande successo nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ripristino del rating finanziario internazionale rappresenta il più grande successo del governo croato nel 2019. Lo ha dichiarato oggi il ministro delle Finanze di Zagabria Zdravko Maric all'emittente "N1". Maric ha inoltre detto che "possiamo essere soddisfatti per il pagamento delle garanzie per il gruppo Uljanik (che gestisce i cantieri navali a Pola (Pula) e Fiume (Rijeka)". Maric ha affermato, invece, di essere "personalmente molto dispiaciuto e amareggiato" per lo sciopero degli insegnanti.(Zac)