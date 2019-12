Parma: a capodanno concerto del violinista Szeps Znaider all'auditorium Paganini

- Per segnare l'inizio del 2020, anno di Parma capitale italiana della cultura, la fondazione Toscanini ha organizzato un concerto di capodanno che si terrà nell'auditorium Paganini. Per la prima volta la Filarmonica dell'Emilia-Romagna saluterà il nuovo anno esibendosi mercoledì dalle ore 10.45 insieme al celebre violinista Nikolaj Szeps-Znaider, impegnato nel duplice ruolo di solista e direttore d'orchestra. Il programma del concerto di capodanno, che come ha fatto sapere una nota della fondazione è stato organizzato dalla Toscanini nella sala progettata da Renzo Piano, sarà all'insegna della fiaba, dell'incanto e della festa: dopo il virtuosistico concerto per violino e orchestra n. 1 in sol minore op. 26 di Max Bruch (del quale nel 2020 ricorrono i cento anni dalla morte), saranno proposti l'Intermezzo, il Notturno e la celeberrima Marcia nuziale da Ein Sommernachtstraum ("Sogno di una notte di mezza estate") di Felix Mendelssohn-Bartholdy, per poi entrare nel magico mondo sonoro della suite per orchestra La bella addormentata op. 66a di Pëtr Il'ič Čajkovskij. In chiusura non mancherà uno spazio per i valzer viennesi della famiglia Strauss. (Ren)