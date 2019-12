Governo: Boccia, contro nazionalisti serve fronte ampio con sinistra unita

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, invita a costruire "un fronte sociale ampio con una sinistra unita in grado di incubare la straordinaria voglia di alternativa ai nazionalisti. Per farlo - scrive su Facebook - dobbiamo dimostrare che le cose che diciamo si realizzano nell’azione di governo: autonomia, lavoro, ecologia, sicurezza, nuovo welfare, scuola, diritti". Boccia quindi afferma che quando il presidente del Consiglio Conte va a Taranto dai ragazzi Ilva, lui è "orgoglioso del premier" e non si preoccupa "a chi convenga questo gesto. Impariamo a essere uomini di Stato e non uomini da sondaggi", conclude rinviando alla sua intervista di oggi su "La Stampa". (Rin)