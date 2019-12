Cile: crisi sociale, oltre 140 mila i licenziamenti dall'inizio delle proteste

- Sono oltre 140 mila i licenziamenti registrati nel settore privato in Cile dall'inizio delle proteste sociali, lo scorso 18 ottobre. È quanto emerge dalle cifre fornite dal ministero del Lavoro, che danno conto di un aumento su anno del 57,8 per cento degli esoneri in base all'articolo 161 del codice del lavoro che concede la facoltà di licenziare per "necessità dell'azienda". Solo a dicembre sono stati 65.577 i licenziamenti in base a questo articolo, mentre dall'inizio delle proteste il numero è di 140.371. Il ministro del lavoro, Maria José Zaldivar, ha manifestato la sua preoccupazione per l'aumento di queste cifre. "Assistiamo con preoccupazione che a dicembre si è mantenuta la tendenza all'aumento dei licenziamenti rispetto alla media" ha detto Zaldivar. (segue) (Abu)