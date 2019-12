Cile: crisi sociale, oltre 140 mila i licenziamenti dall'inizio delle proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore che più di ogni altro ha sofferto l'attuale congiuntura è quello della costruzione, con 33.500 licenziamenti solo a dicembre, ciò che rappresenta il 51 per cento del totale. Il numero si aggiunge ai 20.166 esoneri di novembre. Nel complesso, le perdite di posti di lavoro nel settore della costruzione rappresentano il 42 per cento del totale dei licenziamenti registrati da metà ottobre scorso. "Osserviamo queste cifre con preoccupazione, la situazione sociale che stiamo vivendo ha esacerbato l'incertezza", ha dichiarato il presidente della Camera della Costruzione, Patricio Donoso. "Le imprese hanno mantenuto le opere in corso ma non avviano gli investimenti su quelle future", ha aggiunto. (segue) (Abu)