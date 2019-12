Cile: crisi sociale, oltre 140 mila i licenziamenti dall'inizio delle proteste (3)

- D'altra parte gli effetti della crisi sociale, unita alla congiuntura internazionale sfavorevole hanno ridotto drasticamente le previsioni sulla crescita economica nel paese sia per l'anno in corso che per il 2020. La Commissione economica per l'America Latina (Cepal) ha rivisto le previsioni di crescita per il Cile allo 0,8 per cento nel 2019 e all'1 per cento nel 2020. La Cepal sostiene che il Cile "ha subito nelle ultime settimane un deterioramento del rischio paese (lo spread misurato in relazione con i titoli del tesoro statunitense) a causa delle tensioni politiche e sociali" in corso nel paese, e che per lo stesso motivo si è assistito nel secondo semestre di quest'anno a "una riduzione dell'attività economica soprattutto per quanto riguarda il commercio ed i trasporti". (segue) (Abu)