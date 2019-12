Cile: crisi sociale, oltre 140 mila i licenziamenti dall'inizio delle proteste (4)

- Secondo la Cepal, in Cile come nel resto della regione sarà "fondamentale riattivare l'attività economica attraverso un aumento della spesa pubblica in particolare su investimenti e politiche sociali". Le proiezioni della Cepal sono sensibilmente inferiori a quelle recentemente elaborate dalla Banca centrale cilena (Bcc) che ha rivisto drasticamente al ribasso le stime relative alla crescita economica per il prossimo triennio. Secondo la Bcc il Cile crescerà un +1 per cento nel 2019, +1 per cento nel 2020 e +3 per cento nel 2021 contro rispettivamente il +2,5, +3,25 e +3,5 per cento previsti lo scorso settembre. Anche la Bcc sottolinea come fattore principale l'impatto negativo sulla catena produttiva e logistica delle proteste sociali attualmente in corso e manifesta la necessità di migliorare nel futuro l'equazione tra crescita economica ed equità. (segue) (Abu)