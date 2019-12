Cile: crisi sociale, oltre 140 mila i licenziamenti dall'inizio delle proteste (5)

- L'attività economica ha registrato in Cile una caduta del 3,4 per cento ad ottobre rispetto allo stesso mese del 2019 secondo cifre della Banca centrale (Bcc). Si tratta del primo dato ufficiale che dà conto delle ripercussioni sull'economia della forte ondata di proteste iniziata lo scorso 18 ottobre e che ha come principale obiettivo quello la riforma della costituzione e dei meccanismi di redistribuzione attualmente vigenti. In termini statistici rappresenta il peggior risultato in oltre dieci anni, quando nel pieno della crisi finanziaria globale del 2009 l'indice ha registrato a luglio una caduta del 3,5 per cento. Con il risultato di ottobre l'economia cilena accumula una timida espansione dell'1,7 per cento nei primi 11 mesi contro il 4,2 per cento dell'anno scorso. (segue) (Abu)