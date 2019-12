Cile: crisi sociale, oltre 140 mila i licenziamenti dall'inizio delle proteste (6)

- La caduta dell'attività si spiega interamente con il crollo del settore produttivo "non minerario", che segna nel complesso una caduta del 6,1 per cento. "L'attività economica del mese è stata pregiudicata dalla scarsa performance dei settori dei servizi, del commercio e dell'industria manifatturiera", si legge nel resoconto della Bcc. Unico settore con attività in rialzo ad ottobre è quello della costruzione. L'indice di attività del settore minerario, che da solo rappresenta oltre il 10 per cento del Pil, ha registrato invece un lieve aumento del +0,9 per cento che ha compensato in parte la caduta dell'indice complessivo. (segue) (Abu)