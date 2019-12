Cile: crisi sociale, oltre 140 mila i licenziamenti dall'inizio delle proteste (7)

- Prima ancora dell'avvio dell'inizio della crisi sociale, il Fondo monetario internazionale (Fmi) aveva ridotto le previsioni di crescita per il Cile sia per il 2019 che per il 2020 portandole rispettivamente dal +3,2 al 2,5 per cento e dal +3,5 al +3 per cento. L'istituto multilaterale parla di una performance dell'economia "più debole del previsto" e fa riferimento alla diminuzione del 9,4 per cento quest'anno del prezzo del rame, principale voce dell'export cileno. Sul fronte dell'inflazione l'Fmi prevede un indice del 2,2 per cento nel 2019 e del 2,5 per cento nel 2020. Il deficit della bilancia dei pagamenti soffrirà un leggero peggioramento nel 2019 passando dal -3,1 al -3,5 per cento del Pil, mentre nel 2020 è previsto un 2,9 per cento. (Abu)